Политика
Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном мореРБК 05:18
Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере»,— сказала госпожа Хатчисон на брифинге в Вашингтоне.Коммерсантъвчера в 23:37
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Авто
Ford представил новое поколение кроссовера Kuga
Обновлено в 03:35
Политика
Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго
Обновлено в 05:03
Политика
«Надгробие» Путина установили в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге неизвестные установили надгробие Путина. Снимки в своем Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.
Обновлено в 03:04
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Политика
Команда Зеленского выдвинула требования Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула сопернику по второму туру и действующему главе государства Петру Порошенко ряд требований.
Обновлено в 05:26
Космос
Что приготовили ко Дню космонавтики детские технопарки столицы
Узнать о роботах в космосе и задать вопрос космонавту В детском технопарке Московского финансово-юридического университета "Наукоград" уже начали отмечать День космонавтики.
Обновлено в 04:55
Транспорт
Названы станции метро Москвы, на которых в 2019 году пройдет капремонт
В Москве на 2019 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт на 14 объектах метрополитена, в числе которых станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская", заявил на пресс-конференции в среду руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Обновлено в 04:24
Наука
Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение
Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Обновлено в 05:03
Энергетика
Китай построит самый большой танкер в мире для транспортировки СПГ
Судостроительная компания из Шанхая Hudong-Zhonghua построит танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который станет крупнейшим в мире судном своего класса.
Обновлено в 02:46
Политика
ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Политика
Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Политика
Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Украинские военные вертолеты провели тренировочные полеты в Донбассе
Экипажи вертолетов Сухопутных войск ВС Украины провели тренировочные полеты на одном из аэродромов в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено в 03:21
Футбол
Мбаппе о голе в финале ЧМ: «Я рад быть вторым после Пеле»
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе не переживает о том, что не является самым молодым автором гола в финалах чемпионатов мира.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.
Обновлено в 03:06
Экономика
Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:47
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Китаянка с вирусом проникла в резиденцию Трампа
Гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Команда Кусто получила визы и вылетает в Россию
Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Николай Наумов: «„Ростов“ даст бой, но „Локо“ выйдет в финал»
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что железнодорожники смогут пройти "Ростов" в Олимп-Кубке России.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного фарша
Обновлено в 02:55
Общество
Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей
Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать
Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России
Обновлено в 03:41
Политика
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:22
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43