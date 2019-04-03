Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном мореРБК 05:18

с чего всё началось

Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Политика «Надгробие» Путина установили в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге неизвестные установили надгробие Путина. Снимки в своем Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Политика Команда Зеленского выдвинула требования Порошенко Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула сопернику по второму туру и действующему главе государства Петру Порошенко ряд требований.

Космос Что приготовили ко Дню космонавтики детские технопарки столицы Узнать о роботах в космосе и задать вопрос космонавту В детском технопарке Московского финансово-юридического университета "Наукоград" уже начали отмечать День космонавтики.

Транспорт Названы станции метро Москвы, на которых в 2019 году пройдет капремонт В Москве на 2019 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт на 14 объектах метрополитена, в числе которых станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская", заявил на пресс-конференции в среду руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Наука Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.

Энергетика Китай построит самый большой танкер в мире для транспортировки СПГ Судостроительная компания из Шанхая Hudong-Zhonghua построит танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который станет крупнейшим в мире судном своего класса.

Политика ООН признала часть Арктики продолжением России Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.

Политика Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.

Политика Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией Правительство Украины запретило нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

Армия и оружие Украинские военные вертолеты провели тренировочные полеты в Донбассе Экипажи вертолетов Сухопутных войск ВС Украины провели тренировочные полеты на одном из аэродромов в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Украины.

Футбол Мбаппе о голе в финале ЧМ: «Я рад быть вторым после Пеле» Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе не переживает о том, что не является самым молодым автором гола в финалах чемпионатов мира.

Политика Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.

Экономика Дмитрий Медведев прилетел в Пермь Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Происшествия Китаянка с вирусом проникла в резиденцию Трампа Гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, пишет The New York Times.

Общество Команда Кусто получила визы и вылетает в Россию Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.

Происшествия Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.

Общество Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Общество Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.

Политика Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".