Политика

Life.ruLife.ruКремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8

В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

RT на русском06:20

В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8

РИА Новости07:35

В Кремле не считают возможным возвращение к «Большой восьмерке» без консенсуса стран G7

ТАСС06:50

В Кремле отреагировали на призыв Трампа вернуть Россию в G7

Московский Комсомолец06:22

Песков: Россия не собирается навязываться G7

Взгляд.ру06:16

Путин желает наладить отношения со странами G7, — Песков

РЕН ТВ06:14

Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8

Lenta.ru06:09
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Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия

Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке

Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Футбол

Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»

Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Футбол

Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien.
Известия 08:27
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика

Китаю готовят Ми-171 на русской тяге

Qindao Helicopter ведет переговоры о первых вертолетах с двигателем ВК-2500 «Вертолеты России» с начала 2020 года могут начать поставки в Китай среднего транспортного вертолета Ми-171 с российским двигателем ВК-2500.
Коммерсантъ 17:01
Происшествия

Пара из Воронежской области натравила опасную собаку на рыбака

КП - Воронеж 11:30
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Происшествия

Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

Газета.Ru 16:52
Происшествия

В сирийской Латакии прогремел взрыв

По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов граждан

Путин привёл статистические данные, свидетельствующие о том, что в течение первого полугодия текущего года валовой внутренний продукт страны увеличился на 0,7 %, а рост в промышленном секторе за 7 месяцев составил 2,6 %. По мнению президента, следует обеспечить более устойчивый и динамичный экономический рост.
Ореанда-Новости 07:42
Экономика

Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей

За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
REGNUM 08:25
Общество

Двойник Стива Джобса найден в Египте

Газета.Ru 09:56
Культура

Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку

Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка

Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Наука

Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей

Исследователи пришли к выводу, что ключевым компонентом жидкости, позволяющей создавать рекордно большие мыльные пузыри, являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами.
N+1 05:54
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Космос

Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета

Вечерний курьер 16:58
Наука

Новый метод 3D-печати позволит создавать орган за несколько секунд

Вести.Наука 04:18
Происшествия

Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи

В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
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Футбол

Британский миллиардер Рэтклифф купил «Ниццу» за 100 млн евро

По информации L`Equipe, сумма сделки составила 100 миллионов евро.
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Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Армия и оружие

Фронт ПОЛИСАРИО: Процесс урегулирования по Западной Сахаре заходит в тупик

Фронт ПОЛИСАРИО видит риски того, что процесс урегулирования по Западной Сахаре, проходящий под эгидой ООН и Африканского союза, может зайти в тупик.
REGNUM 16:59
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
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Хоккей

Василевский и Бобровский возглавили рейтинг вратарей НХЛ

Два голкипера хоккейной сборной России – Андрей Василевский и Сергей Бобровский, — стали во главе рейтинга вратарей Национальной хоккейной лиги, который составили эксперты NHL Network.
Вести.Ru 05:20
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

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Киберспорт

Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса

На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
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Армия и оружие

В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А

В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
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Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
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