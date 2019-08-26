Политика
Life.ruКремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кино
Netflix снимет сериал об опасности социальных сетей
Кинокомпания Netflix снимет сериал про опасности, которые скрываются за социальными сетями.
Культуромания 11:22
Экономика
Быстрые платежи обзаведутся деньгами
В СБП появится опция переводов наличными Как стало известно "Ъ", в рамках системы быстрых платежей (СБП), запущенной ЦБ в феврале этого года, появится новая услуга — платежи наличными.
Коммерсантъ 18:58
Политика
Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила канцлер ФРГ.
Известия вчера в 13:59
Здоровье
На МАКС-2019 будут дежурить два десятка медицинских бригад
Медицинское сопровождение Международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском обеспечат более 20 бригад обеспечат.
Национальная служба новостей 12:31
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Космос
«Союз» с роботом «Федором» вновь попытаются пристыковать к МКС
Как сообщили в Роскосмосе, 27 августа в 6.12 мск пройдет повторная попытка пристыковать корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", к Международной космической станции (МКС).
Московский Комсомолец 18:36
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Общество
Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли
Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года.
Накануне.Ru 01:58
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
РБК 19:07
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Футбол
Экс-форвард «Реала» Миятович: Неймар должен приехать в Мадрид
Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович выразил надежду, что форвард «ПСЖ» Неймар перейдёт в королевский клуб.
Чемпионат 17:48
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Футбол
Гол Лукаку помог «Интеру» крупно обыграть «Лечче»
Sportbox.RU 16:43
Финансы
Минэкономразвития снизило прогноз курса рубля на 2019 год
Как сообщил глава ведомства Максим Орешкин, в 2019 году среднегодовой курс составит 65,4 рубля за доллар США (прежний прогноз - 65,1 рубля).
Московский Комсомолец 14:10
Авто
Пользователи Сети напомнили о советском лимузине ЗиЛ-4102
В качестве образца в 1985 году был куплен новый Rolls-Royce Silver Spirit, а уже в 1988 году шестой цех ЗИЛа изготовил два опытных образца ЗИЛ-4102 чёрного и золотистого цвета.
Тарантас Ньюс 14:07
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Происшествия
Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.
ТАСС 05:49
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Кино
20 главных российских фильмов и сериалов по мнению пользователей Google
Топ-10 российских фильмов Фильмы, информацию о которых русскоязычные пользователи Google Поиска на протяжении года искали чаще всего 1.
Комсомольская правда 17:01
Футбол
Кирилл Панченко: «Лучше бы не оставляли ЦСКА без Лиги чемпионов»
Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко дал оценку прошлому сезону бело-голубых. Тогда москвичи заняли 12-е место.
Спорт-Экспресс 18:22
Космос
Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
Вечерний курьер 16:58
Армия и оружие
Российская армия проводит крупнейшие учения на юге России
Военное дело 08:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против американца Дастина Порье, передает Sport24.
Газета.Ru 08:01
Транспорт
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39