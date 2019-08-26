Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле оценили возможность возвращения России в G8

Россия не отвергает разные форматы общения с другими странами, включая G8, однако навязывать своё участие никому не будет. Об этом заявил 26 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы США Дональда Трампа о возвращении формата «Большой восьмерки».
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В Киеве поставили задачу по «развалу Московии»

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В Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы начался пожар, сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах.
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Урал — Сочи 3:1

"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Политика

Трамп допустил встречу с Роухани

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".
РИА Новости 11:14
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
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Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) на высшем уровне состоится в сентябре.
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Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность

Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности.
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Космический корабль «Союз МС-14» не смог состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией.
Pravda.Ru 24 августа в 04:00
Политика

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Телеканал 360° вчера в 17:22
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Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
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ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна

Как сообщает Sportbox, до закрытия летнего трансферного окна состав «армейцев» должны пополнить минимум два футболиста.
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Спорт

Беннетт победил на третьем этапе «Вуэльты», Кузнецов — 18-й

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Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
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Супруги из Британии нашли клад на ферме

Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
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Коллекторы готовят десант к Шварценеггеру в Сан-Франциско

Российские коллекторы отправят десант к звезде Голливуда Арнольду Шварценеггеру.
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«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

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Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
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В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

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