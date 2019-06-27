Политика
Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении властиКоммерсантъ 07:57
«С самого начала речь шла о том, что правоприменительная практика будет тщательно контролироваться в отношении этого закона»,— добавил он. За оскорбление власти и госсимволов предусматривается наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.
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с чего всё началось
По словам источников, не будут привлекать к ответственности и тех, кто высказывается против Владимира Путина.Дождь02:19
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Политика
Соловьев назвал Доренко предателем
Обновлено 25 июня в 01:27
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клуб
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Появились качественные фото и видеоролик Xiaomi CC9
Обновлено в 02:50
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Политика
Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом» из-за очередного приступа
Как писал News.ru, ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что приступы дрожи всего тела, подобные случившемуся у канцлера Германии Ангелы Меркель, чаще всего не имеют установленной причины.
Обновлено в 08:29
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution
Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе
Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
Происшествия
СК возбудил дело о крушении Ан-24 в Бурятии
Обновлено в 01:29
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Политика
Трамп отправился на саммит G20 в Японию
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Литвы и Украины в Новом Уренгое
Обновлено в 02:53
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»
США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Общество
В Петербурге 3400 водителям запретили садиться за руль из-за долгов
В Петербурге более 3,4 тысяч автомобилистов не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов, сообщает пресс-служба ФССП по городу.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Рольф»
Следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда других её руководителей.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Самаре задержали напавших на главу местного Росимущества
Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в ноябрьском нападении на Айвара Кинжабаева, который ранее занимал пост и.о. территориального управления Росимущества по Москве, а ныне возглавляет управление в Самаре.
Обновлено в 07:38
Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Технологии
РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет
Что не устраивает РСПП Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 03:34
Авто
Kia представил новый кросс-хэтчбек Kia XCeed
Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Рабочая неделя в Петербурге закончится штормовым ветром
В воскресенье и в начале следующий неделе погода вновь обещает порадовать петербуржцев теплом.
Обновлено в 07:37