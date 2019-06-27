Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении властиКоммерсантъ 07:57

По словам источников, не будут привлекать к ответственности и тех, кто высказывается против Владимира Путина.

с чего всё началось

«С самого начала речь шла о том, что правоприменительная практика будет тщательно контролироваться в отношении этого закона»,— добавил он. За оскорбление власти и госсимволов предусматривается наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти

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