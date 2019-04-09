Политика

Кремль не считает Рогозина ответственным за нарушения в «Роскосмосе»Коммерсантъ 06:49

Не совсем правильно ассоциировать выявленные в «Роскосмосе» хищения с работой действующего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что господин Рогозин «чуть меньше года возглавляет "Роскосмос"».
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Дмитрий Песков
Этим занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом, господин Рогозин чуть меньше года возглавляет „Роскосмос“. Второе. Собственно, это обвинение, вы знаете, что в данном случае, если есть какие-то материалы для следствия, будут проводиться следственные действия.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельБИЗНЕС Online 07:05

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