Кремль не считает Рогозина ответственным за нарушения в «Роскосмосе»Коммерсантъ 06:49

Этим занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом, господин Рогозин чуть меньше года возглавляет „Роскосмос“. Второе. Собственно, это обвинение, вы знаете, что в данном случае, если есть какие-то материалы для следствия, будут проводиться следственные действия.

Не совсем правильно ассоциировать выявленные в «Роскосмосе» хищения с работой действующего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что господин Рогозин «чуть меньше года возглавляет "Роскосмос"».

Кремль не считает Рогозина ответственным за нарушения в «Роскосмосе»

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