Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле не стали комментировать этапирование Сенцова в Москву

В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги в Москву. «Я ничего не могу вам сказать», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о целях этапирования Сенцова.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В Кремле отказались комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву

Говорит Москва05:53

Песков не стал комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву

ТАСС06:08

Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву

Коммерсантъ05:59

В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной

RT на русском05:58

Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву

РБК06:24

Песков рассказал о контактах по обмену заключенными между Москвой и Киевом

РИА Новости05:51

Песков обещал сообщить об обмене пленными с Украиной по мере готовности

Интерфакс06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Здоровье

В Европе зафиксировали резкий рост заболеваемости корью

По данным ВОЗ, за первые 6 месяцев 2018 года было зарегистрировано более 42 тыс. случаев кори.
Взгляд.ру 08:06
Политика

Лукашенко предложил Болтону начать отношения с чистого листа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.
Газета.Ru 08:07
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Газета.Ru 07:38
Автоспорт

Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя

Советский спорт 04:51
Политика

Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко

В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Футбол

«Барселона» получила отказ от «ПСЖ» по трансферу Неймара

Переговоры между сторонами идут сложно из-за желания представителей французского клуба выручить с продажи Неймара большие деньги – других игроков в качестве компенсации они не рассматривают, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC Sport.
Вести.Ru 03:51
Здоровье

Врачи дали прогноз по осенней эпидемии простуды

Массовые простудные заболевания ожидаются в России в октябре — ноябре текущего года, поскольку в сентябре прогнозируется жаркая погода, сообщила телеканалу «360» врач высшей категории Лариса Алексеева.
Rambler News Service 07:22
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Политика

«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова

В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Армия и оружие

Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Общество

В Екатеринбурге массово уволились педагоги

В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.
REGNUM 06:47
Гаджеты

Представлен мощный ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition

Компания Redmi, которая сегодня уже представила смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note8 Pro, пополнила ассортимент ноутбуков моделью RedmiBook 14 Enhanced Edition.Речь идет о модели с процессором Intel Core i7 десятого поколения.
Megaobzor.com 06:48
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Кино

Михаил Ефремов заменил всех «Ангелов Чарли»

Кто-то из россиян постарался и с помощью современных технологий "приделал" главным героиням голливудского фильма лицо актёра Михаила Ефремова.
Life.ru 07:42
Экономика

Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Политика

Генпрокурор Украины написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об отставке со своего поста и подписал его во время интервью с местным изданием Gordon.ua.
Коммерсантъ 06:11
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Футбол

Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»

Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона Moto G8 Play

iXBT.com 07:05
Происшествия

Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка

В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Авто

Renault Arkana появился в российском каршеринге

Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.
Автостат 07:43
Армия и оружие

Ополченец погиб в бою с диверсантами в ДНР

Известия 08:09
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:54
Транспорт

Дорожных знаков в Москве в районе Арбат станет меньше на 44%

РИА Новости 03:26
Происшествия

Отсидевшего за убийство врача-вампира отправили в психбольницу

В 16 лет Кондрашин убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Lenta.ru 08:03
Футбол

«Рома» согласовала сделку по Смоллингу

Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Шоу-бизнес

Порошина рассказала о появлении в семье мужчины с характером

Дни.ру 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель, осуждённый в 2015 году в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. Весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное