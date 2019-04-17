Политика
Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета ФедерацииГазета.Ru 08:22
Кремль не подтвердил достоверность сообщений о возможном уходе со своего поста председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Ранее СМИ сообщали, что преемником Матвиенко станет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а сама спикер возглавит Пенсионный фонд.
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Ничего не известно в Кремле. Потом, я насколько знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 05:31
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