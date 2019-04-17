Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета ФедерацииГазета.Ru 08:22

Ничего не известно в Кремле. Потом, я насколько знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости.

Кремль не подтвердил достоверность сообщений о возможном уходе со своего поста председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Ранее СМИ сообщали, что преемником Матвиенко станет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а сама спикер возглавит Пенсионный фонд.

Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета Федерации

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