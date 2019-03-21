В Кремле оценили публикацию о «сценариях» сохранения власти ПутинымИзвестия 08:03

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Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.

Статья агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения власти для президента России Владимира Путина после 2024 года не имеет никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле. Об этом в четверг, 21 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле оценили публикацию о «сценариях» сохранения власти Путиным

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