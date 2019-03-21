Политика

В Кремле оценили публикацию о «сценариях» сохранения власти ПутинымИзвестия 08:03

Статья агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения власти для президента России Владимира Путина после 2024 года не имеет никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле. Об этом в четверг, 21 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:34
с чего всё началось
Ранее в четверг агенство Bloomberg написало
, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Белоруссией, благодаря которому российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.
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