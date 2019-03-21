Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для ПутинаРБК вчера в 07:06

с чего всё началось

В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию “майских” планов, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами.

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии. Это позволит Путину стать главой нового государства и ограничения, предусмотренные Конституцией России, не будут распространяться на эту должность, говорилось в статье.

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Токио В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.

Экономика Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума Уровень бедности в России в 2018 году снизился до 12,9% (18,9 млн человек), вернувшись к показателям 2014 года.

Армия и оружие Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Общество В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.

Общество Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Авто Skoda представила еще одно умное решение Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.

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Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

Наука Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство Для эксперимента ученые взяли пять молодых самцов макаки-резуса, не достигших полового созревания.

Политика США намерены поставить Тайваню партию истребителей F-16 Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в конфиденциальном порядке одобрила запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin.

Происшествия В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

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Происшествия Названа предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ Предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ - нарушение технологического регламента процесса производства, сообщает МЧС Хакасии.