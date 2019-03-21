Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для ПутинаРБК 07:26
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии. Это позволит Путину стать главой нового государства и ограничения, предусмотренные Конституцией России, не будут распространяться на эту должность, говорилось в статье.
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Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:34
с чего всё началось
Ранее в четверг агенство Bloomberg написало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Белоруссией, благодаря которому российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.Интерфакс07:32
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