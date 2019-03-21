Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для ПутинаРБК 07:26

с чего всё началось

Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии. Это позволит Путину стать главой нового государства и ограничения, предусмотренные Конституцией России, не будут распространяться на эту должность, говорилось в статье.

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Политика Задержан бывший президент Бразилии Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции.

Общество «Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Политика Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Армия и оружие Захарова обвинила генсека НАТО во вранье по ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести ни единого доказательства якобы нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.

Происшествия Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».

Энергетика Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».

Кино В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.

Гаджеты Intel впервые показала свою дискретную видеокарту В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.

Происшествия Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.

Происшествия В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.

Политика Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.

Авто Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Кино Умер заслуженный артист России Петр Зайченко Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.

Гаджеты Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7 Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.

Футбол Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака» Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.

Футбол Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).

Экономика Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.

Политика Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.

Шоу-бизнес На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик» В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.