Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у ПутинаRT на русском 07:43
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:34
с чего всё началось
Ранее в четверг агенство Bloomberg написало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Белоруссией, благодаря которому российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.Интерфакс07:32
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Происшествия
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку
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Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»
Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
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Хоккей
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Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
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Итоги тестирования: Тушка цыплёнка бройлера «Петруха» Соответствует требованиям безопасности и заявленному уровню качества.
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МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
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Энергетика
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Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
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Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Космос
Орловская школьница мечтает связать свою жизнь с космосом
Даже на каникулах учеба продолжается - в школе одаренных детей, где уже с 7 класса, совершенно бесплатно, одаренные дети могут получить уникальные дополнительные знания, заниматься интересными проектами и делать твердые шаги на встречу своей мечте.
Обновлено в 03:44
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Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Футбол
Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен в том, что Зинедин Зидан, в настоящее время тренирующий «Реал», однажды возглавит национальную команду своей страны.
Обновлено в 15:48
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Бельгией
Матч отборочного турнира Евро-2020 года пройдёт в Брюсселе, начало в 22:45 мск.
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Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
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ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
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Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
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Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
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Политика
Военкор: Россия готовится к массовой выдаче паспортов жителям Донбасса
Россия готовится к массовой выдаче паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Стало известно, когда состоится первый полет Ил-112В
Первый полет Ил-112В будет сопровождать Ан-26 – экипаж сверит параметры работы различных систем, находясь на той же скорости и высоте, что и новый военно-транспортный самолет.
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Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги
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Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
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Армия и оружие
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Обновлено в 11:35
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57