Политика
Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСОLenta.ru 06:39
Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Авто
GM и Michelin переходят на безвоздушные шины
Обновлено в 03:02
Гаджеты
Xiaomi и Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay
Китайский производитель смартфонов Xiaomi и платёжная система Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
Китай попросил 50 тысяч гектаров земли в Приморском крае
Компания собирается довести свой земельный банк в России до 50 тысяч гектаров и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тысяч тонн в год, на котором будет выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса, пишет Finanz.ru.
Обновлено в 11:55
Экономика
Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной
В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Экономика
На программу соцконтрактов в 2020 году выделят около 7 млрд рублей
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Правительство России направит около семи миллиардов рублей в регионы на субсидирование программы соцконтракта для семей с низким доходом.
Обновлено в 10:50
Политика
Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram
Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
По данным телеканала РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма в Москве.
Обновлено в 04:58
Наука
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях
Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца
Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено в 10:35
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Футбол
Чалов входит в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»
Как утверждает Sky Sports, за 21-летним российским форвардом следят лондонский «Арсенал», «Монако» и «Севилья».
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Движение на южном участке МКАД восстановлено
Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.
Обновлено в 11:45
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Экономика
Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая
Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Теннис
Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Обновлено в 11:05
Политика
Как Дональд Трамп укрепил трансатлантические связи
Как союзники отпраздновали 75-летие высадки в Нормандии В четверг, 6 июня, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон во французской Нормандии приняли участие в церемонии по случаю 75-й годовщины высадки союзников.
Обновлено в 09:54
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Политика
Путин заявил об опасности выпустить «огненного змея» из бутылки
Российский лидер Владимир Путин выразил беспокойство относительно того, что вопрос об угрозе глобального конфликта "ушел на второй план", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:13
Футбол
Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок Америки
Звездный форвард сборной Бразилии Неймар покинул стадион на костылях после прошедшего накануне товарищеского поединка «пентакампионов» с Катаром (2:0), сообщает агентство ESPN.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Спорт
Гараничев не подписал договор с СБР и может остаться вне сборной
Российский биатлонист Евгений Гараничев стал единственным спортсменом из расширенного состава сборной России на сезон, кто не подписал договор с СБР.
Обновлено в 06:47
Наука
Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина
Обновлено вчера в 12:50