Политика

Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСОLenta.ru 06:39

Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кремль считает успешным опыт назначения представителей ФСО губернаторами

Коммерсантъ06:21

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

RT на русском06:45

Кремль счел успешным опыт работы выходцев из ФСО во главе регионов

РБК06:22

Кремль признал успешным опыт назначения экс-сотрудников ФСО на губернаторские посты

Эхо Москвы09:30

В Кремле считают успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

РИА Новости07:06

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в ФСО

ТАСС05:51

В Кремле признали удачным опыт назначения выходцев из ФСО губернаторами

URA.Ru05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Экономика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Авто

В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020

Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Теннис

Россиянин Хачанов проиграл в четвертьфинале Roland Garros

Обновлено в 10:38
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

ДТП с двумя грузовиками произошло на Ярославском шоссе в Москве

Авария с участием двух грузовиков произошла на Ярославском шоссе на востоке Москвы, из-за этого движение по автомагистрали осложнено, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:30
Авто

Продажи машин в России в мае продолжили снижаться

Обновлено в 09:38
Кино

Авторы сериала Halo хотят создать новую «Игру престолов»

Обновлено в 04:44
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
Культура

Мединский: Российские сериалы по качеству ничем не уступают мировым

Российские сериалы по качеству ничем не уступают мировым.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Авто

ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Ученые выяснили необходимое число шагов в день для продления жизни

Обновлено вчера в 08:56
Общество

Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации

Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Политика

Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

Обновлено вчера в 12:32
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

По мнению Орешкина, если ситуация на рынке потребительского кредитования не изменится, рецессия в России может наступить уже в 2021 году.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив

Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Энергетика

«Газпром нефть» позвала Shell на Ямал

Компании создадут СП по разработке участков с запасами 1 млрд тонн «Газпром нефть» договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Обновлено в 09:36
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное