Политика
Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСОLenta.ru 06:39
Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Экономика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Авто
В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020
Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Теннис
Россиянин Хачанов проиграл в четвертьфинале Roland Garros
Обновлено в 10:38
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
ДТП с двумя грузовиками произошло на Ярославском шоссе в Москве
Авария с участием двух грузовиков произошла на Ярославском шоссе на востоке Москвы, из-за этого движение по автомагистрали осложнено, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:30
Авто
Продажи машин в России в мае продолжили снижаться
Обновлено в 09:38
Кино
Авторы сериала Halo хотят создать новую «Игру престолов»
Обновлено в 04:44
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59
Культура
Мединский: Российские сериалы по качеству ничем не уступают мировым
Российские сериалы по качеству ничем не уступают мировым.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Здоровье
Ученые выяснили необходимое число шагов в день для продления жизни
Обновлено вчера в 08:56
Общество
Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации
Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Политика
Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
По мнению Орешкина, если ситуация на рынке потребительского кредитования не изменится, рецессия в России может наступить уже в 2021 году.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Энергетика
«Газпром нефть» позвала Shell на Ямал
Компании создадут СП по разработке участков с запасами 1 млрд тонн «Газпром нефть» договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Обновлено в 09:36
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52