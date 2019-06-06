Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСОLenta.ru 06:39

Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Экономика Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Происшествия Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Происшествия В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авто В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020 Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Происшествия ДТП с двумя грузовиками произошло на Ярославском шоссе в Москве Авария с участием двух грузовиков произошла на Ярославском шоссе на востоке Москвы, из-за этого движение по автомагистрали осложнено, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

Авто ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.

Шоу-бизнес Нюша показала подписчикам семимесячную дочку Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Экономика В России увеличат материнский капитал Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.

Общество Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.

Политика Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования По мнению Орешкина, если ситуация на рынке потребительского кредитования не изменится, рецессия в России может наступить уже в 2021 году.

Происшествия Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Энергетика «Газпром нефть» позвала Shell на Ямал Компании создадут СП по разработке участков с запасами 1 млрд тонн «Газпром нефть» договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.