Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина с ЗеленскимРамблер 07:19
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика
Зеленский возглавил СНБО Украины
Новый лидер украинского государства Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и возглавил его.
Обновлено в 08:34
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Политика
Саакашвили заявил, что Киев не изменился за время его отсутствия
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что за время его отсутствия на Украине Киеве почти не изменился.
Обновлено в 13:14
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Жить впроголодь порекомендовал пожилым людям России Онищенко
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Умеренность в еде и физические упражнения эффективны в борьбе с лишним весом, заявил RNS бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Обновлено вчера в 02:27
Экономика
«Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье
Компания "Силовые машины" сообщила о намерении построить экспериментальную тепловую электростанцию мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.
Обновлено в 14:05
Здоровье
Express: врачи указывают на три основные причины рака легких
Британские врачи опубликовали в издании Express статью, в которой указали на три основные по их мнению причины возникновения одного из самых коварных и агрессивных видов онкологии – рака легких.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика
Владимир Зеленский собирается с визитом в Париж
Владимир Зеленский собирается в ближайшее время в Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поручил пригласить украинского лидера.
Обновлено в 14:25
Политика
Порошенко возглавил украинскую партию
Партия Порошенко намерена принять участие в досрочных выборах в парламент, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 07:54
Авто
Jaguar прекратит производство флагманского седана XJ
В свою очередь, разработчики пока не намерены полностью закрывать проект седана, тогда как к следующему году уже может быть выпущена усовершенствованная модификация Jaguar Jaguar XJ.
Обновлено в 03:32
Кино
«Пионер» планирует показать оригинальную версию «Рокетмена»
«Пионер» решил показать полную версию фильма «Рокетмен» (с субтитрами), посвященную Элтону Джону, заявила РБК генеральный директор кинотеатра Мэри Назари.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Футбол
Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Общество
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено вчера в 05:59
Технологии
Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи
По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки
Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Политика
КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд
Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.
Обновлено в 12:44