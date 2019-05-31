Кремль назвал условие для встречи Путина с ЗеленскимРамблер 07:19

Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

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