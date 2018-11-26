Речь идет об очень опасной провокации, поэтому, конечно, она требует особого внимания и особого разбирательства.

Представитель Кремля сообщил, что в ближайшее время с официальным заявлением по поводу произошедшего выступит Министерство иностранных дел РФ, передает РИА Новости. Речь идет об очень опасной провокации, поэтому потребуется особое внимание и особое разбирательство, - отметил Песков.

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