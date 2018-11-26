Речь идёт об очень опасной провокации, поэтому, конечно, она требует особого внимания и особого разбирательства. Вопрос сегодня будет рассматриваться в Совбезе.

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