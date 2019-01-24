Политика

Кремль назвал ситуацию в Венесуэле узурпацией властиТелеканал 360° 05:33

Россия считает провозглашение главой Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо попыткой узурпировать власть. Сложившаяся ситуация противоречит основам и принципам международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Мы самым внимательным образом отслеживаем развитие событий и весьма обеспокоены. В том числе обеспокоены заявлениями, которые не исключают вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы. Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 05:33
с чего всё началось
В своем комментарии
 МИД отметил, что "экстремистски настроенные противники" Мадуро уже потерпели неудачу в попытках его сместить, в том числе путем физического устранения, и "избрали максимально конфронтационный сценарий".
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