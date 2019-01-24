Политика
Кремль назвал ситуацию в Венесуэле узурпацией властиТелеканал 360° 05:33
Россия считает провозглашение главой Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо попыткой узурпировать власть. Сложившаяся ситуация противоречит основам и принципам международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Мы самым внимательным образом отслеживаем развитие событий и весьма обеспокоены. В том числе обеспокоены заявлениями, которые не исключают вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы. Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 05:33
с чего всё началось
В своем комментарии МИД отметил, что "экстремистски настроенные противники" Мадуро уже потерпели неудачу в попытках его сместить, в том числе путем физического устранения, и "избрали максимально конфронтационный сценарий".РИА Новости07:46
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Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Авто
«Автотор» приступил к выпуску седана Kia K900
На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство нового флагмана модельного ряда Kia — седана K900.
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Политика
Суд признал Януковича виновным в госизмене
Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о государственной измене.
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Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Внимание к парламентарию приковано после ее заявления о том, что «после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш».
Обновлено в 09:50
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Skoda рассказала о новом кроссовере Kamiq
Новый компактный кроссовер Skoda получит название Kamiq. По данным компании, премьера автомобиля состоится в марте на автосалоне в Женеве.
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Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»
Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник".
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Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко
Обновлено в 07:40
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв
Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА. Предполагается, что речь идет о теракте.
Обновлено в 07:44
Авто
Toyota представила юбилейную версию внедорожника Land Cruiser
Японский производитель представил особую-юбилейную версию популярного внедорожника Land Cruiser построенного на базе версии L200.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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Спорт
Фигурист Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы
В короткой программе победил двукратный чемпион России Михаил Коляда. За свой прокат он получил от судей 100,49 баллов, побив личный рекорд.
Обновлено в 09:57
Авто
Представлен обновленный пикап Ford Ranger
Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Карлос Гон покинул пост руководителя Renault
Обновлено в 01:53
Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Ранее сообщалось о пожаре и сильном задымлении в средней школе на улице Сахалинской во Владивостоке.
Обновлено в 07:23
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
В Сети снова опубликовано фото настоящего Samsung Galaxy S10+
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Экс-жена Цеповяза из «банды Цапков» отсудила у него более 4 млн руб
Обновлено в 10:08
Происшествия
«Победа» подала в суд на ФСБ и Минфин
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Обновлено в 07:02
Технологии
Amazon начал тестировать беспилотного робота для доставки товаров
Компания запустит шесть устройств Amazon Scout, которые будут развозить заказы в светлое время суток.
Обновлено в 08:49
Наука
В Китае клонировали пять макак с идентичными измененными генами
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции
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Космос
Сломавшийся американский скафандр подвел космонавтов на МКС
Обновлено в 10:19
Финансы
ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил базовую процентную ставку на уровне 0 процентов, сообщил регулятор.
Обновлено в 09:35
Политика
В РКК «Энергия» сменят гендиректора
Совет директоров Ракетно-комической корпорации "Энергия" планирует сменить генерального директора, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:31
Экономика
Stockmann закрыл сделку по продаже петербургского ТЦ «Невский центр»
Финский ритейлер Stockmann закрыл сделку по продаже своего последнего российского актива – петербургского торгового центра "Невский центр".
Обновлено в 10:02
Энергетика
«Газпром» сокращает инвестиции в газопроводы
«Газпром» сокращает инвестиции в проект газопровода «Сила Сибири» в 2019 году до 147,53 млрд руб.
Обновлено в 09:57