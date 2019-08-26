Политика
РБККремль назвал поездку Болтона в Белоруссию внутренним делом Минска
Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Ранее издание Foreign Policy сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джона Болтона планирует посетить Белоруссию на этой неделе.РИА Новости07:03
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Политика
Украинские СМИ назвали освобождение Вышинского шагом к обмену пленными
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Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
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Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
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Google в 2020 году закроет сервис для поиска сотрудников Hire
Компания Google планирует в 2020 году закрыть свой сервис объявлений о работе. Об этом 28 августа сообщил портал Engadget.
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Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
Футбол
Агент предложил «Роме» купить Коноплянку
Известный агент предложил «Роме» купить полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянку, информирует AS Roma Live.
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В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
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Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
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Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
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«Барселона» может представить Неймара 29 августа
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Игры
Gearbox раскрыла системные требования Borderlands 3
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Политика
Соцопрос показал рекордный уровень доверия украинцев Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский в течение первых 100 дней президентства заработал рекордный уровень доверия среди населения страны по сравнению с предшественниками, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
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Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Политика
Владимир Путин посетил саратовский аэропорт
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Саратов. Сейчас он осматривает новый аэропорт «Гагарин».
Saratovnews вчера в 13:38
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде
Девять человек получили травмы в результате опрокидывания микроавтобуса в Волгограде.
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Экономика
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Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
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Армия и оружие
Около десятка кораблей ЧФ вышли в море на учения
Около десятка кораблей Черноморского флота вышли из баз в Севастополе и Новороссийске для участия в учениях в Чёрном море.
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К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
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Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке
Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября.
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Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
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Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
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На Дону готовятся к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I
Всего на Дону запланировано более 450 мероприятий.
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