с чего всё началось

Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Политика Украинские СМИ назвали освобождение Вышинского шагом к обмену пленными Журналист Кирилл Вышинский был освобождён из-под стражи на Украине, так как войдёт в список для обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Армия и оружие На МАКС-2019 представили экспортную версию Су-57 На российском Международном авиакосмическом салоне впервые представлена экспортная версия многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

Политика Коломойский предложил снять с России часть санкций Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Технологии Google в 2020 году закроет сервис для поиска сотрудников Hire Компания Google планирует в 2020 году закрыть свой сервис объявлений о работе. Об этом 28 августа сообщил портал Engadget.

Общество Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.

Футбол Агент предложил «Роме» купить Коноплянку Известный агент предложил «Роме» купить полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянку, информирует AS Roma Live.

Происшествия В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.

Политика Соцопрос показал рекордный уровень доверия украинцев Зеленскому Президент Украины Владимир Зеленский в течение первых 100 дней президентства заработал рекордный уровень доверия среди населения страны по сравнению с предшественниками, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

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Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде Девять человек получили травмы в результате опрокидывания микроавтобуса в Волгограде.

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Гаджеты Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября.