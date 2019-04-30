Политика
Кремль назвал победу Зеленского очевиднойПолитика Сегодня 05:57
Цифры говорят сами за себя, поэтому победа Зеленского очевидна. «Кстати говоря, нам вместе с вами нужно дождаться официального объявления украинского ЦИКа, который должен, вроде бы, сегодня или, когда там, объявить официальные результаты», — напомнил Песков.
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Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинских избирателей. Поэтому говорить о признании или не признании — не совсем корректно. Поскольку выбор украинского народа очевиден. При этом, кстати, мы еще не имеем официальных итогов выборов.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 05:42
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