Кремль назвал победу Зеленского очевиднойПолитика Сегодня 05:57

Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинских избирателей. Поэтому говорить о признании или не признании — не совсем корректно. Поскольку выбор украинского народа очевиден. При этом, кстати, мы еще не имеем официальных итогов выборов.

Цифры говорят сами за себя, поэтому победа Зеленского очевидна. «Кстати говоря, нам вместе с вами нужно дождаться официального объявления украинского ЦИКа, который должен, вроде бы, сегодня или, когда там, объявить официальные результаты», — напомнил Песков.

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