Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по НавальномуРБК 06:56

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Дмитрий Песков
Достаточно неожиданное решение, я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельBFM.ru 06:46

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В Кремле не согласны с присуждением ЕСПЧ компенсации Навальному по «делу Ив Роше»

Ведомости06:59

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

РБК06:56

В Кремле назвали неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального и не согласны с ним

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В Кремле не согласились с решением ЕСПЧ о компенсации Навальному по делу «Ив Роше»

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ЕСПЧ обязал Россию изменить условия транспортировки заключенных

Коммерсантъ07:23

ЕСПЧ человека обязал Россию выплатить Навальному более 20 тысяч евро за домашний арест по делу «Ив Роше»

Эхо Москвы07:04

ЕСПЧ присудил Навальному 22 тысячи евро за домашний арест по делу «Ив Роше»

Дождь04:24
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Футбол

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

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Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка

Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Политика

Гройсман заявил о «зажатой долгами» Украине

Страна "зажата долгом", и на погашение внешних займов должна уйти треть бюджета, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 18:23
Спорт

Алина Загитова с трёхчасовой задержкой прилетела в Россию из Японии

В аэропорту юную чемпионку мира ожидали самые преданные поклонники Чемпионка мира 2019 Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Политика

Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года

Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Здоровье

Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Планшет Apple стал основной для модернизации американских истребителей

Обновлено в 06:48
Происшествия

В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста

Обновлено вчера в 08:08
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Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено вчера в 15:31
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Обнаженная Лобода взволновала подписчиков

Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
Обновлено вчера в 11:30
Финансы

ЦБ назвал тормоз экономики России

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
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Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
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Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
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Политика

Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:24
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В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Музыка

Мадонна выступит на Евровидении

Мадонна, несмотря на свой уже не самый молодой возраст, остается одной из самых известных и успешных певиц нашего времени.
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Общество

Карлос Гон заявил о своей невиновности

Перед пресс-конференцией адвокат заявил, что видео было отредактировано - из него убрали имена реальных людей, которых упоминал Гон.
Обновлено в 02:52
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
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В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Более 30 самолетов и вертолетов ЧФ подняли по учебной тревоге

Обновлено в 03:16
Экономика

В Госдуму внесли проект о запрете МФО кредитовать под залог жилья

В Госдуму внесли законопроект с поправками о запрете микрофинансовым организациям (МФО) кредитовать граждан под залог жилья.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Виторгана застукали в объятиях известной актрисы

После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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