Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по НавальномуРБК 06:56
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Достаточно неожиданное решение, я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельBFM.ru 06:46
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Футбол
Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»
Обновлено в 06:43
Экономика
Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка
Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Политика
Гройсман заявил о «зажатой долгами» Украине
Страна "зажата долгом", и на погашение внешних займов должна уйти треть бюджета, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 18:23
Спорт
Алина Загитова с трёхчасовой задержкой прилетела в Россию из Японии
В аэропорту юную чемпионку мира ожидали самые преданные поклонники Чемпионка мира 2019 Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года
Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Планшет Apple стал основной для модернизации американских истребителей
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Экономика
Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода взволновала подписчиков
Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
Обновлено вчера в 11:30
Финансы
ЦБ назвал тормоз экономики России
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Политика
Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Музыка
Мадонна выступит на Евровидении
Мадонна, несмотря на свой уже не самый молодой возраст, остается одной из самых известных и успешных певиц нашего времени.
Обновлено в 00:39
Общество
Карлос Гон заявил о своей невиновности
Перед пресс-конференцией адвокат заявил, что видео было отредактировано - из него убрали имена реальных людей, которых упоминал Гон.
Обновлено в 02:52
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве
В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Экономика
В Госдуму внесли проект о запрете МФО кредитовать под залог жилья
В Госдуму внесли законопроект с поправками о запрете микрофинансовым организациям (МФО) кредитовать граждан под залог жилья.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Виторгана застукали в объятиях известной актрисы
После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53