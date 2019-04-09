Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу НавальногоКоммерсантъ 07:16
Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вердикт ЕСПЧ был «достаточно неожиданным». «Вряд ли по сути можно с ним согласиться»,— сказал представитель Кремля.
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Достаточно неожиданно. Я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться. В остальном у нас есть Министерство юстиции — это его прерогатива заниматься этими вопросами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТруд 08:55
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