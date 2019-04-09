Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по НавальномуРБК 06:56
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Достаточно неожиданно. Я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться. В остальном у нас есть Министерство юстиции — это его прерогатива заниматься этими вопросами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТруд 08:55
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Общество
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Политика
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Обновлено в 06:32
Технологии
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 11:27
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Происшествия
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Политика
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Авто
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Гаджеты
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Армия и оружие
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Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
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Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
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Происшествия
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Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Обновлено вчера в 10:27
Гаджеты
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания
Интересно, что видеокарта GeForce GTX 1650 от Zotac лишена каких-либо разъёмов дополнительного питания.
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