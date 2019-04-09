Политика

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищенииРИА Новости 07:15

ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
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Дмитрий Песков
Достаточно неожиданное решение, я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельBFM.ru 06:46

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Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

Коммерсантъ07:16

ЕСПЧ присудил Навальному 22 тысячи евро за домашний арест по делу «Ив Роше»

Дождь04:24

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

РБК06:56

В Кремле не согласились с решением ЕСПЧ о компенсации Навальному по делу «Ив Роше»

Интерфакс06:39

В Кремле назвали неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального и не согласны с ним

ТАСС06:31

ЕСПЧ человека обязал Россию выплатить Навальному более 20 тысяч евро за домашний арест по делу «Ив Роше»

Эхо Москвы07:04

В Кремле не согласны с присуждением ЕСПЧ компенсации Навальному по «делу Ив Роше»

Ведомости06:59
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Происшествия

В Генпрокуратуре назвали основную причину авиакатастроф в России

Основной причиной авиакатастроф в России в 2018 году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов.
Обновлено в 03:51
Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Спорт

Российский боксер Галанов дисквалифицирован на два года

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 российский боксер Тамир Галанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 06:14
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Футбол

Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе

Полиция Дублина расследует очередной инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Обновлено в 05:32
Кино

Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями

Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Технологии

«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ

«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора.
Обновлено в 05:36
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам решено повысить

На трех платных участках федеральных трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» будут повышены тарифы на проезд, сообщает «Автодор».
Обновлено вчера в 08:17
Общество

Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд заменил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:00
Космос

Rocket Lab займется производством спутников

Rocket Lab не планирует разворачивать полноценное конструирование и производство спутников, разработанных для конкретных заказчиков.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Россия снова запросила Интерпол об аресте Браудера

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:41
Политика

Норвегия предложила России сотрудничать в Баренцевом море

Премьер Норвегии Эрна Сульберг призвала Россию совместно развивать пилотный план по сотрудничеству в Баренцевом море.
Обновлено в 06:19
Наука

Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости

Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.
Обновлено в 03:38
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Политика

Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным

Украинский лидер Пётр Порошенко извинился за предвыборный лозунг "Или Порошенко, или Путин" и счёл его неудачным.
Обновлено в 02:47
Общество

На Крите объявили чрезвычайное положение из-за дождей и наводнений

В Греции продолжаются проливные дожди, на острове Крит объявлено чрезвычайное положение.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи

Обновлено в 05:43
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала фигуру в облегающем платье с блестками

Обновлено в 06:03
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Авто

Lexus подтвердил выпуск минивэна

Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев.
Обновлено в 05:45
Театры

Актёра Сухорукова выписали из больницы

Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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