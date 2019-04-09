В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищенииРИА Новости 07:15

Достаточно неожиданное решение, я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться.

ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении

Происшествия В Генпрокуратуре назвали основную причину авиакатастроф в России Основной причиной авиакатастроф в России в 2018 году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов.

Политика Госдума повышает пенсии военным пенсионерам Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Происшествия Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Армия и оружие На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.

Спорт Российский боксер Галанов дисквалифицирован на два года Бронзовый призер чемпионата мира-2017 российский боксер Тамир Галанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Авто Range Rover Velar получил спецсерию BASE Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Футбол Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.

Происшествия Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе Полиция Дублина расследует очередной инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Кино Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.

Экономика Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.

Технологии «Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ «Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора.

Политика Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам решено повысить На трех платных участках федеральных трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» будут повышены тарифы на проезд, сообщает «Автодор».

Общество Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд заменил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Космос Rocket Lab займется производством спутников Rocket Lab не планирует разворачивать полноценное конструирование и производство спутников, разработанных для конкретных заказчиков.

Происшествия Россия снова запросила Интерпол об аресте Браудера Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает Reuters.

Политика Норвегия предложила России сотрудничать в Баренцевом море Премьер Норвегии Эрна Сульберг призвала Россию совместно развивать пилотный план по сотрудничеству в Баренцевом море.

Наука Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.

Транспорт Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.

Политика Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным Украинский лидер Пётр Порошенко извинился за предвыборный лозунг "Или Порошенко, или Путин" и счёл его неудачным.

Политика Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.

Происшествия Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.

Авто Lexus подтвердил выпуск минивэна Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев.

Театры Актёра Сухорукова выписали из больницы Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.