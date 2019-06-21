Политика
Кремль назвал инцидент в Тбилиси русофобской провокациейNews.ru 06:07
Кремль отреагировал на происходящие в Грузии протесты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент русофобской провокацией. Всё то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Футбол
«Аталанта» объявила о переходе Муриэля
Нападающий "Севильи" Луис Муриэль стал игроком "Аталанты". Детали трансфера не сообщаются.
Обновлено в 08:39
Политика
Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы
Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Футбол
Эсекиэль Понсе: «Готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за „Спартак“»
Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак" . С 22-летним аргентинцем подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Аэропорт Владикавказа эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сообщение об угрозе взрыва поступило на сайт аэропорта Владикавказа в Северной Осетии, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Наука
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме
Обновлено вчера в 13:49
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты
Новый Mac Pro испытали на сыре в качестве тёрки
Блогеры с YouTube-канала Winston Moy создали точную копию корпуса нового Mac Pro и попробовали натереть на ней сыр.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Три российских корабля обнаружили военные Латвии у своих границ
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что они заметили недалеко от своих границ три российских военных корабля.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку
Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского
Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Политика
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2».
Обновлено в 07:36
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Наука
Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика
Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧ
Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Футбол
Петр Чех официально вернулся в «Челси»
Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб.
Обновлено в 06:08