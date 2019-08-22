Политика

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»Ведомости 09:21

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В Кремле назвали «международным шоппингом» идею Трампа купить Гренландию

РИА Новости10:18

Песков — о планах США купить Гренландию: Международным шопингом не занимаемся

Life.ru09:07

Песков назвал намерение США приобрести Гренландию «международным шопингом»

ТАСС09:47

Песков назвал «международным шопингом» идею покупки Гренландии

RT на русском09:27

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Ведомости09:21

Песков ответил на планы США по Гренландии фразой «шопингом не занимаемся»

РБК09:20

В Кремле дистанцировались от «международного шопинга» Трампа

Интерфакс09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия

В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей

Обновлено в 09:16
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Музыка

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Общество

Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид

Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
Авто

Седан Volvo S60 получил гибридный вариант

Компания Volvo выпустила гибридную модификацию модели S60.
Обновлено в 06:21
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Футбол

Чалов и Максименко вызваны на матчи молодежной сборной России

Форард ЦСКА Федор Чалов и вратарь «Спартака» Александр Максименко вызваны на матч отборочного раунда чемпионата Европы-2021 в составе молодежной сборной России.
Обновлено в 09:49
Общество

Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика

В Британии снимают сериал о Путине

Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией

Украине следует готовиться к тому, чтобы полностью и безболезненно разорвать все отношения с Россией, и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено в 00:15
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Экономика

Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства

Президент РФ Владимир Путин увеличил размер фонда грантов главы государства в области культуры и искусства.
Обновлено в 08:15
Политика

Трамп захотел вернуть Россию в «Большую восьмерку»

В 2018 году Трамп говорил о желании восстановить формат G8. Тогда американский лидер пояснил, что он более содержательный, чем G7.
Обновлено 20 августа в 14:58
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия

МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321

Обновлено в 10:51
Армия и оружие

СМИ: Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе

Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Anadolu.
Обновлено в 11:02
Технологии

МТС и «М.Видео» открыли первый совместный магазин цифровых гаджетов

Обновлено в 06:19
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Хоккей

Старое здание «Арены Омск» разберут в сентябре

Обновлено в 07:36
Единоборства

Усик проведет бой с российским тяжеловесом

Обновлено в 11:08
Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Мировая премьера МС-21 состоится на МАКС-2019

27 августа «Объединенная авиастроительная корпорация» представит три опытных образца МС-21 на МАКС-2019 в Жуковском.
Обновлено в 07:10
Авто

Названы топ-10 самых «мужских» марок автомобилей

Обновлено в 09:07
Армия и оружие

«Иловайский котел» оказался тройным

Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Авто

Названы сроки появления нового поколения УАЗ «Патриот»

Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
Обновлено в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное