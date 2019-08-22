Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»Ведомости 09:21
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Музыка
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Общество
Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид
Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
Авто
Седан Volvo S60 получил гибридный вариант
Компания Volvo выпустила гибридную модификацию модели S60.
Обновлено в 06:21
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Футбол
Чалов и Максименко вызваны на матчи молодежной сборной России
Форард ЦСКА Федор Чалов и вратарь «Спартака» Александр Максименко вызваны на матч отборочного раунда чемпионата Европы-2021 в составе молодежной сборной России.
Обновлено в 09:49
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией
Украине следует готовиться к тому, чтобы полностью и безболезненно разорвать все отношения с Россией, и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Экономика
Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства
Президент РФ Владимир Путин увеличил размер фонда грантов главы государства в области культуры и искусства.
Обновлено в 08:15
Политика
Трамп захотел вернуть Россию в «Большую восьмерку»
В 2018 году Трамп говорил о желании восстановить формат G8. Тогда американский лидер пояснил, что он более содержательный, чем G7.
Обновлено 20 августа в 14:58
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
СМИ: Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе
Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Anadolu.
Обновлено в 11:02
Хоккей
Старое здание «Арены Омск» разберут в сентябре
Обновлено в 07:36
Единоборства
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Обновлено в 11:08
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Мировая премьера МС-21 состоится на МАКС-2019
27 августа «Объединенная авиастроительная корпорация» представит три опытных образца МС-21 на МАКС-2019 в Жуковском.
Обновлено в 07:10
Авто
Названы топ-10 самых «мужских» марок автомобилей
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
«Иловайский котел» оказался тройным
Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Авто
Названы сроки появления нового поколения УАЗ «Патриот»
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
Обновлено в 09:29