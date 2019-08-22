Политика В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.

Политика Захарова прокомментировала российско-украинский обмен заключенными Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова имеет информацию о предстоящем обмене заключенными между Россией и Украиной, однако пока не может раскрывать детали.

Футбол Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).

Энергетика В Польше рассчитывают снизить расходы на газ за счет американского СПГ Польша надеется за счет американского сжиженного природного газа нивелировать растущие цены на природный газ из России, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции в четверг.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Происшествия Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Наука Скандинавский бронзовый век привлек большое разнообразие мигрантов в Данию Мигранты, как представляется, прибывали из различных и потенциально отдаленных мест в период беспрецедентного экономического роста в Южной Скандинавии во II тысячелетии до нашей эры.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».

Общество Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.

Энергетика Украинцам посоветовали сделать запас газа на зиму По мнению главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, украинцы могут сейчас по предоплате купить газ, а воспользоваться им во время зимы.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.

Происшествия Найденную в лесу девочку доставят в Нижний Новгород бортом санавиации Борт санавиации доставит в четверг в Нижний Новгород пятилетнюю девочку, найденную в лесу у села Степановка Воскресенского района.

Технологии Немецкая компания представила летающее такси Как сообщали "Кубанские новости", в Японии успешно прошли испытания еще одного воздушного такси, которое сможет переключаться между наземным и воздушным передвижением прямо во время езды.

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Политика Вашингтон назвал условие возвращения России в G8 Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.

Политика Зеленский призвал Туска выступить против возвращения РФ в G8 Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.

Политика Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.

Армия и оружие Фотофакт: Белоруссия оснастила сирийские МиГ-29 мощными системами РЭБ БКО «Талисман» были замечены сразу на нескольких сирийских истребителях МиГ-29, что указывает на тот факт, что Белоруссия активно помогает сирийским военным совершенствовать свою боевую технику.