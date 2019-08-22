Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»Ведомости 09:21
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
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Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Политика
Захарова прокомментировала российско-украинский обмен заключенными
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова имеет информацию о предстоящем обмене заключенными между Россией и Украиной, однако пока не может раскрывать детали.
Обновлено в 14:29
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Энергетика
В Польше рассчитывают снизить расходы на газ за счет американского СПГ
Польша надеется за счет американского сжиженного природного газа нивелировать растущие цены на природный газ из России, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции в четверг.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
В Петербурге отгремел салют в честь ЗВО
В Петербурге завершилось празднование 155-летия образования Западного военного округа.
Обновлено в 15:50
Наука
Скандинавский бронзовый век привлек большое разнообразие мигрантов в Данию
Мигранты, как представляется, прибывали из различных и потенциально отдаленных мест в период беспрецедентного экономического роста в Южной Скандинавии во II тысячелетии до нашей эры.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Общество
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту
Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
Обновлено в 01:52
Энергетика
Украинцам посоветовали сделать запас газа на зиму
По мнению главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, украинцы могут сейчас по предоплате купить газ, а воспользоваться им во время зимы.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставят в Нижний Новгород бортом санавиации
Борт санавиации доставит в четверг в Нижний Новгород пятилетнюю девочку, найденную в лесу у села Степановка Воскресенского района.
Обновлено в 02:27
Технологии
Немецкая компания представила летающее такси
Как сообщали "Кубанские новости", в Японии успешно прошли испытания еще одного воздушного такси, которое сможет переключаться между наземным и воздушным передвижением прямо во время езды.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
По его данным, США давно стали обладателями такой боевой машины.
Обновлено в 16:19
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Политика
Зеленский призвал Туска выступить против возвращения РФ в G8
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».
Обновлено в 14:43
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено в 13:19
Политика
Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Фотофакт: Белоруссия оснастила сирийские МиГ-29 мощными системами РЭБ
БКО «Талисман» были замечены сразу на нескольких сирийских истребителях МиГ-29, что указывает на тот факт, что Белоруссия активно помогает сирийским военным совершенствовать свою боевую технику.
Обновлено в 18:42
Экономика
Путин рассказал о рисках в угольной отрасли
Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:38