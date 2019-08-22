Политика

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»Ведомости 09:21

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
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Песков назвал «международным шопингом» идею покупки Гренландии

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РБК09:20

Песков — о планах США купить Гренландию: Международным шопингом не занимаемся

Life.ru09:07
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
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«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
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Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
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Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб в День государственного флага 23 августа.
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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России

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В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний

В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
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В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» в четверг назвала предложения по восстановлению формата «Большой восьмерки» с участием России несерьезными.
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Льоренте может заменить Алексиса в «МЮ»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте может заменить в «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.
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В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

США заявили о нарушении Россией договора по открытому небу

В докладе Госдепа о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями утверждается, что в 2018 году Россия продолжила нарушать условия Договора по открытому небу (ДОН).
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Кремль подтвердил контакты с Украиной на тему обмена удерживаемых лиц

В Кремле подтвердили проведение контактов с Украиной на тему обмена удерживаемых лиц.
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Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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В Сергиевом Посаде пройдёт международный фестиваль уличных театров

Гости фестиваля смогут послушать лекции филологов и фольклористов, принять участие в народных гуляниях, уличных конкурсах, мастер-классах, которые проведут актёры театров.
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В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8

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Превышение скорости стало основной причиной ДТП в Москве

Более половины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Москве происходит по причине превышения скорости.
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Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания

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