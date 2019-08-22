Политика

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»Ведомости 09:21

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
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В Кремле назвали «международным шоппингом» идею Трампа купить Гренландию

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