Политика
Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедностиВедомости 06:33
Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Формулировки насчет каких-то „взрывов“ и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 07:26
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