Политика

Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедностиВедомости 06:33

Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Кудрин у Познера заговорил о «социальном взрыве». Константин Гаазе о том, что это было

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Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

РБК05:57

Счетная палата готовит предложения по обеспечению детей-сирот жильем

РИА Новости10:30

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможности «социального взрыва» из-за бедности

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Особое мнение: Александр Баунов

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RT на русском05:50

В Кремле не разделили опасений Кудрина насчет социального взрыва из-за роста нищеты

Интерфакс05:26
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Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Наука

Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей

Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
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Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 08:56
Происшествия

Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане

Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»

Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Гаджеты

Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку

В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
Обновлено в 10:22
Общество

Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия

Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Происшествия

На Ярославском шоссе столкнулись 14 машин

Обновлено в 13:58
Футбол

БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов

УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Политика

Венский арбитраж получил право работать в России

Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве

Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Экономика

Российский рис начал заканчиваться

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Политика

Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»

Лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в условиях "гибридной войны" информационное оружие является гораздо страшнее и действеннее пушек и снарядов, поэтому возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса нужно будет этим же оружием.
Обновлено в 14:08
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика

Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики

Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Следствие отпустило младшего сына Соколова после убийства матери

Обновлено в 13:50
Футбол

Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ

Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
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Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
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«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Фейеноорда»

Обновлено в 13:48
Армия и оружие

В Воронеже начали производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В

Производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В начали в Воронеже, заявил гендиректор компании "Ил" Юрий Грудинин.
Обновлено в 03:30
Авто

Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.
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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

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