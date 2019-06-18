Политика
Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедностиВедомости 06:33
Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Наука
Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей
Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
Обновлено в 11:00
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Гаджеты
Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку
В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
Обновлено в 10:22
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия
Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Происшествия
На Ярославском шоссе столкнулись 14 машин
Обновлено в 13:58
Футбол
БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов
УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Политика
Венский арбитраж получил право работать в России
Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Политика
Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»
Лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в условиях "гибридной войны" информационное оружие является гораздо страшнее и действеннее пушек и снарядов, поэтому возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса нужно будет этим же оружием.
Обновлено в 14:08
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика
Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики
Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.
Обновлено в 11:40
Футбол
Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ
Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Музыка
Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»
По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Фейеноорда»
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
В Воронеже начали производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В
Производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В начали в Воронеже, заявил гендиректор компании "Ил" Юрий Грудинин.
Обновлено в 03:30
Авто
Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.
Обновлено в 06:13
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15