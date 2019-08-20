Политика

Кремль назвал абсурдом «радиоактивное облако» над СеверодвинскомРБК 09:13

Власти работают над устранением любой опасности для россиян в связи со взрывом на военном полигоне под Северодвинском, а разговоры о радиоактивном облаке абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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