Происшествия
Кремль наградит пилотов А-321 «Уральских авиалиний»Ведомости 06:15
«Награждение госнаградой осуществляется по указу президента России, поэтому после того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об инициативе губернатора Свердловской области о награждении летчиков.
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День сегодня действительно добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФонтанка.Ру 06:13
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