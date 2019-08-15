Происшествия

Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолетLive24 08:48

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в тяжелых условиях лайнер «Уральских авиалиний» в кукурузном поле Подмосковья, будут представлены к государственным наградам.
Читать в источнике
Комментировать27
Дмитрий Песков
День сегодня действительно добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФонтанка.Ру 06:13

Подробнее о событии

Путин оценил мастерство пилотов «Уральских авиалиний», сумевших посадить самолет в поле

URA.Ru05:47

Песков назвал героями летчиков, посадивших самолет на поле в Подмосковье

ТАСС06:24

Кремль допустил вручение госнаград пилотам севшего в поле Airbus

РБК05:50

Песков обещал представить к госнаградам пилотов, посадивших А321 на кукурузное поле

Интерфакс06:11

В Кремле назвали героями лётчиков, посадивших самолёт А321 в Подмосковье

Говорит Москва05:52

Кремль наградит пилотов А-321 «Уральских авиалиний»

Ведомости06:15

В Кремле назвали героями пилотов, успешно посадивших лайнер в поле

Life.ru05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Гаджеты

«Умные» духовки повадились включаться по ночам

Обновлено в 09:18
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия

В центре Москвы автомобиль выехал на остановку

Обновлено в 11:05
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика

В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США

Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321

Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье

Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Политика

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 10:14
Происшествия

Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus

Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Футбол

«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы

В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации

Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Обновлено вчера в 16:07
Политика

Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа

Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:29
Экономика

ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп»

ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка.
Обновлено в 07:24
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено в 05:16
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери

Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 10:26
Футбол

За звание лучшего игрока года поспорят ван Дейк, Месси и Роналду

Месси в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и обладателем "Золотой бутсы". В десятый раз выиграл чемпионат Испании.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Кёльне тысячи человек эвакуированы из-за бомбы времён войны

В немецком городе Кёльне около 8,6 тысячи человек эвакуированы после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский

Обновлено в 08:58
Общество

В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Кино

Моддер заменил лицо Геральта в The Witcher 3 на лицо Генри Кавилла

Обновлено в 04:49
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Как работают Яндекс.Новости?
Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
Главное