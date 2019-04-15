Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНРРЕН ТВ вчера в 19:12

Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

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