Политика
Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНРРЕН ТВ вчера в 19:12
Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Оценить259
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК узнал о готовности указа Путина об упрощённой выдаче паспортов РФ в Донбассе
Говорит Москвавчера в 13:53
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
Макрон назвал восстановление Нотр-Дам-де-Пари судьбой Франции
Нотр-Дам-де-Пари президент также назвал историей Франции.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» в России ждут не только на парадах
Танки Т-14 «Армата» готовятся к своему очередному участию в Параде Победы на Красной площади.
Обновлено в 03:01
Единоборства
Вячеслав Дацик проиграл Артему Тарасову
Сообщается также, что после боя у Артема Тарасова возникли боли в животе, он покинул ринг только после вмешательства врачей.
Обновлено вчера в 13:23
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Порошенко призвал экс-министра финансов покинуть штаб Зеленского
Действующий украинский лидер Петр Порошенко обратился к экс-министру финансов Александру Данилюку с призывом прекратить членство в штабе кандидата на пост президента Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка миллиардера Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:25
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе
Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уехал из страны на фоне конфликта с действующим президентом страны Петром Порошенко, сообщают украинские СМИ.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Guardian выражает сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей»
Газета Guardian выразила сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей».
Обновлено в 03:36
Космос
Фото дня: рекордный снимок Большого Магелланова Облака
Завораживающий снимок стал рекордным в своём роде (не принимая во внимание профессиональную астрономию).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Религия
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери стал трагедией и великой утратой для всего христианского мира, заявили в Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Погибшие при пожаре в Серпухове дети были дома одни
Двое детей, погибшие при пожаре в квартире в подмосковном Серпухове, находились дома одни.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьниц
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Военный эксперт сравнил американский эсминец в Черном море с тараканом на столе
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Футбол
«Зенит» выразил сожаление в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери
Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:56
Общество
Командир взвода допустил косяк в Хмеймиме
1 марта командир взвода батальона военной полиции старший лейтенант Марат Боярчуков был вызван к военному коменданту аэродрома, который решил выяснить причину, по которой офицер пропустил построение личного состава.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
В Лондоне полиция задержала 52 активиста экологических протестов
Полиция в Лондоне задержала 52 экологических активиста за участие в акции протеста в центре города.
Обновлено вчера в 23:35
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине
Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55