Политика
Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНРНакануне.Ru вчера в 17:09
По словам источников "Коммерсанта", уже подготовлен проект соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Как ожидается, жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ более пяти лет.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭхо Москвы 05:24
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Песков отказался комментировать планы упростить выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР
Rambler News Service12:30
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