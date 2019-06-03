Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФГазета.Ru 08:02

Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу RT.
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Песков об отношениях с Вашингтоном, «Северном потоке — 2» и санкциях

Политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» можно сравнить с принципами, действовавшими в Америке во времена Дикого Запада. Об этом в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
RT на русском05:02

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В Кремле заявили о желании увидеть Калви на ПМЭФ

RT на русском06:19

В Кремле заявили о желании увидеть Майкла Калви на ПМЭФ

РБК05:44

В Кремле предпочли бы, чтобы Калви не имел проблем с законом

РИА Новости06:06

Песков: Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Ведомости05:09

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ-2019: он благонадежный бизнесмен

Коммерсантъ05:01

Песков: Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ, но ситуация пока этого не позволяет

ТАСС06:25

В Кремле заявили, что хотели бы видеть Майкла Калви на ПМЭФ

Петербургский дневник05:36
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Авто

АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Обновлено в 08:41
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

Обновлено в 06:19
Кино

Киану Ривз может стать супергероем комиксов Marvel

Предполагается, что Киану Ривз сыграет одну из ключевых ролей в киноадаптации "Вечных", но каким конкретно супергероем может стать актер — неизвестно.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 08:19
Происшествия

ДПС остановила выстрелами угнанную ребенком «Ниву» в Томске

Инспектор ДПС в Томске применил табельное оружие для остановки угнанного ребенком автомобиля «Нива», который нарушал ПДД, уходя от погони.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Политика

В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН

Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Авто

Subaru проводит сервисные кампании для негарантийных авто

Обновлено в 03:37
Единоборства

Джошуа был уверен в победе над Руисом и не думал о реванше

Обновлено в 04:31
Технологии

Китай начнет выдавать коммерческие лицензии на 5G

Китай планирует выдавать лицензии на коммерческое использование сети 5G.
Обновлено в 09:00
Здоровье

Минздрав рассказал, как формировать электронный больничный

Виртуальный лист нетрудоспособности формируют только с письменного согласия при предъявлении СНИЛС.
Обновлено в 03:39
Музыка

Шнуров констатировал смерть рэп-баттлов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что баттл-рэп «скоропостижно скончался».
Обновлено в 08:55
Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Транспорт

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии.
Обновлено в 05:08
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Космос

Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС

Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Певица Дайнеко поссорила подписчиков из-за снимка в купальнике

Певица Виктория Дайнеко опубликовала несколько снимков в купальнике на яхте. Мнения пользователей разделились, сообщает argumenti.ru.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Неизвестные украли участок дороги в Томской области

Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Экономика

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В Генпрокуратуре уточнили, что с экс-главы Клинского района Московской области планируется взыскать в доход государства 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Общество

В «китовую тюрьму» в Приморье начали водить детей на экскурсии

Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской перенесла очередную операцию

Звезда заявила, что на днях девушка перенесла очередную операцию. При этом до конца Татьяна так и не восстановилась.
Обновлено в 01:04
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика

30% экономики Красноярского края находится в тени

40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
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