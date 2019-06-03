Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФГазета.Ru 08:02
Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу RT.
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с чего всё началось
Политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» можно сравнить с принципами, действовавшими в Америке во времена Дикого Запада. Об этом в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.RT на русском05:02
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Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Обновлено в 08:41
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
Обновлено в 06:19
Кино
Киану Ривз может стать супергероем комиксов Marvel
Предполагается, что Киану Ривз сыграет одну из ключевых ролей в киноадаптации "Вечных", но каким конкретно супергероем может стать актер — неизвестно.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Происшествия
ДПС остановила выстрелами угнанную ребенком «Ниву» в Томске
Инспектор ДПС в Томске применил табельное оружие для остановки угнанного ребенком автомобиля «Нива», который нарушал ПДД, уходя от погони.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Авто
Subaru проводит сервисные кампании для негарантийных авто
Обновлено в 03:37
Технологии
Китай начнет выдавать коммерческие лицензии на 5G
Китай планирует выдавать лицензии на коммерческое использование сети 5G.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Минздрав рассказал, как формировать электронный больничный
Виртуальный лист нетрудоспособности формируют только с письменного согласия при предъявлении СНИЛС.
Обновлено в 03:39
Музыка
Шнуров констатировал смерть рэп-баттлов
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что баттл-рэп «скоропостижно скончался».
Обновлено в 08:55
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Космос
Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС
Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Певица Дайнеко поссорила подписчиков из-за снимка в купальнике
Певица Виктория Дайнеко опубликовала несколько снимков в купальнике на яхте. Мнения пользователей разделились, сообщает argumenti.ru.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В Генпрокуратуре уточнили, что с экс-главы Клинского района Московской области планируется взыскать в доход государства 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской перенесла очередную операцию
Звезда заявила, что на днях девушка перенесла очередную операцию. При этом до конца Татьяна так и не восстановилась.
Обновлено в 01:04
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07