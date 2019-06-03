Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФГазета.Ru 08:02

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с чего всё началось

Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу RT.

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

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