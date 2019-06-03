Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФТАСС 04:43
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
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с чего всё началось
Политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» можно сравнить с принципами, действовавшими в Америке во времена Дикого Запада. Об этом в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.RT на русском05:02
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Авто
Дизайнер показал очень крутые рендеры легендарного УАЗа-469
Обновлено в 04:41
Авто
Volvo Car Drive – первый в России сервис подписки
Компания «Вольво Карс» запускает первый в России сервис подписки на автомобиль от производителя – Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали первые смартфоны с камерой под дисплеем
Xiaomi и Oppo практически одновременно продемонстрировали первые смартфоны с фронтальной камерой, спрятанной под дисплеем.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Грузовик врезался в отбойник и загорелся под Ростовом
ЧП произошло на трассе М4 «Дон» на посту «Самарское». Около одиннадцати утра грузовик Hyundai врезался в отбойник, после чего загорелся.
Обновлено в 05:21
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Политика
Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 06:37
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Авто
Озвучены цены на LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции
Обновлено в 01:12
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Культура
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт
Певица Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт в своем загородном доме. Его она построила шесть лет тому назад.
Обновлено в 04:09
Авто
Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta
Компания Geely представила обновленный компактный кроссовер Vision X3.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
Транспорт
«Яндекс.Такси» ввел возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС
Обновлено в 03:23
Экономика
Ленобласть решит проблемы обманутых дольщиков совместно с федерацией
Обсуждалась следующая схема: не «Дом.рф» дает нашему региону средства, а мы передаем нашу часть в федерацию, и «Дом.рф» уже приходит в Ленинградскую область и достраивает проблемные дома.
Обновлено в 06:02
Политика
Новая редакция «Украинского правописания» вступила в силу
Новая редакция «Украинского правописания», в работе над которой принимали участие учёные-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов страны, вступила в силу.
Обновлено в 06:38
Политика
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01