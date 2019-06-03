Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФТАСС 04:43

Политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» можно сравнить с принципами, действовавшими в Америке во времена Дикого Запада. Об этом в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

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