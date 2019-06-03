Политика
В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019Известия 05:58
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня. Об этом в понедельник, 3 июня, пишет RT.
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с чего всё началось
Политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» можно сравнить с принципами, действовавшими в Америке во времена Дикого Запада. Об этом в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.RT на русском05:02
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Происшествия
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ
Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Общество
Рабочая группа по храму Екатерины безрезультатно обсудила даты опроса
Встреча завершилась включением еще трех человек в общую команду Участники рабочей группы по вопросу проведения опроса по месту для храма святой Екатерины в Екатеринбурге не пришли к единогласию и завершили первое заседание ни с чем, кроме добавления в группу трех человек с правом голоса.
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова на каблуках отправилась на огород
Известная российская певица и телеведущая Анна Седокова на каблуках отправилась работать на огород.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Политика
Власти Китая предупредили студентов о проблемах с обучением в США
Министерство сообщило, что с подобными проблемами уже столкнулась часть студентов, отправляющихся на обучение в США.
Обновлено в 06:09
Политика
Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией
Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Авто
В Болгарии обнаружено «кладбище» автомобилей BMW
При осмотре BMW пятой серии на некоторых автомобилях выявили незначительные повреждения, но основная масса машин находятся в прекрасном состоянии, несмотря на то, что им уже по 25 лет.
Обновлено в 01:55
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.
Обновлено в 07:04
Общество
Со шпаргалками на ЕГЭ попались более 140 школьников
ИА «Ореанда-Новости» С начала основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения был удалён 141 выпускник.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Президентом «Галс-Девелопмент» назначен Виктор Адамов
Новым президентом-председателем правления девелопера "Галс-Девелопмент" назначен Виктор Адамов.
Обновлено в 07:25
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали первые смартфоны с подэкранной камерой
Обновлено в 08:07
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну в Донбассе
Украинский рок-певец и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два условия для скорейшего установления мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Обновлено в 03:07
Политика
Автор взволновавшего украинских силовиков ролика выложил новое видео
Автор ролика на YouTube об аннексии Румынией западных территорий Украины, после публикации которого было созвано совещание главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, разместил в сети новое видео.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18