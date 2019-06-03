В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019Известия 05:58

Политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» можно сравнить с принципами, действовавшими в Америке во времена Дикого Запада. Об этом в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня. Об этом в понедельник, 3 июня, пишет RT.

В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019

Происшествия Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Общество Рабочая группа по храму Екатерины безрезультатно обсудила даты опроса Встреча завершилась включением еще трех человек в общую команду Участники рабочей группы по вопросу проведения опроса по месту для храма святой Екатерины в Екатеринбурге не пришли к единогласию и завершили первое заседание ни с чем, кроме добавления в группу трех человек с правом голоса.

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Анна Седокова на каблуках отправилась на огород Известная российская певица и телеведущая Анна Седокова на каблуках отправилась работать на огород.

Происшествия В Москве эвакуировали посетителей ГУМа Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Политика Власти Китая предупредили студентов о проблемах с обучением в США Министерство сообщило, что с подобными проблемами уже столкнулась часть студентов, отправляющихся на обучение в США.

Политика Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Происшествия Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.

Авто Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.

Авто В Болгарии обнаружено «кладбище» автомобилей BMW При осмотре BMW пятой серии на некоторых автомобилях выявили незначительные повреждения, но основная масса машин находятся в прекрасном состоянии, несмотря на то, что им уже по 25 лет.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией России Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.

Общество Со шпаргалками на ЕГЭ попались более 140 школьников ИА «Ореанда-Новости» С начала основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения был удалён 141 выпускник.

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну в Донбассе Украинский рок-певец и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два условия для скорейшего установления мира в Донбассе.

Общество В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.

Политика Автор взволновавшего украинских силовиков ролика выложил новое видео Автор ролика на YouTube об аннексии Румынией западных территорий Украины, после публикации которого было созвано совещание главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, разместил в сети новое видео.