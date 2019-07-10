Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и ГрузиейВедомости 05:42
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель
Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Политика
Опрос выявил партии-лидеры на выборах в парламент Украины
Предварительный опрос Киевского международного института социологии показал, что на выборах в украинский парламент партия «Слуга народа» сможет набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца
Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25
25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.
Обновлено в 05:43
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Разведённые ингушские женщины потребовали отобрать детей у их отцов
Уполномоченной по правам ребёнка в Ингушетии Зареме Чахкиевой начали приходить просьбы от ингушских женщин вернуть им детей, доставшихся после развода мужьям.
Обновлено в 08:06
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Кино
Умерла итальянская актриса Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Новейший британский авианосец снова дал течь
Ни в коем случае не было повреждений или пробоин в корпусе Со своей стороны заметим, что авианосец, обошедшийся британской казне в три миллиарда фунтов стерлингов, уже давал течь в декабре 2017 года (приходилось откачивать 200 литров воды в час), спустя две недели после его принятия на вооружение.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» нашла обновление шпионской программы FinSpy
Компания «Лаборатория Касперского» нашла обновление программы для шпионажа FinSpy, способной читать данные из обычных и секретных чатов закодированных мессенджеров.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл продолжает вести себя вызывающе
Если Маркл продолжит и дальше вести себя в том же стиле, она рискует оттолкнуть от себя вообще всех своих поклонников.
Обновлено в 08:00
Политика
Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала заявление МИД Великобритании, в котором ведомство разъяснило причины отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Три человека пострадали из-за урагана в Перми
Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.
Обновлено в 07:35
Общество
Собянин рассказал о мерах поддержки развития районов за пределами ТТК
Мэрия Москвы сократила количество контрактов на строительство в центре столицы, направив ресурсы застройщиков за пределы ТТК.
Обновлено в 06:08
Общество
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом
Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 07:16
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше
Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ 20-летней спортсменки либо асфиксия на фоне сильного перепада температур. — поделились соболезнованиями в Федерации.
Обновлено в 05:02
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Технологии
YouTube вносит изменения в работу системы Content ID
Как известно, частью сервиса YouTube является система Content ID, в которой хранятся «цифровые отпечатки» — образцы контента, загруженные правообладателями.
Обновлено в 06:52
Экономика
Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах»
СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".
Обновлено в 06:17
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34