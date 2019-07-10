Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и ГрузиейВедомости 05:42
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
Политика
Изгнанный с совещания Годунок назвал Зеленского неадекватным
Ранее Зеленский выгнал с совещания в Борисполе Годунка из-за его криминального прошлого.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
Политика
Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.
Обновлено в 07:35
Энергетика
Нефть дорожает из-за снижения запасов в США
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.
Обновлено в 05:30
Общество
Большая часть Еревана осталась без электричества
Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.
Обновлено в 05:42
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициара
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.
Обновлено в 09:18
Хоккей
17-летний форвард Быков продолжит карьеру в канадском клубе
Нападающий Максим Быков продолжит карьеру в Канадской хоккейной лиге.
Обновлено в 10:11
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Экономика
Гендиректор российского Disney станет вице-президентом Сбербанка
Гендиректор дочерней компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан перейдет на должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 11:17
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Футбол
Агент оценил шансы футболиста Фернандеша остаться в «Локомотиве»
Паулу Барбоза, агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву для переговоров с клубом о новом контракте своего клиента.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп пообещал значительно ужесточить санкции против Ирана
США в ближайшее время в значительной степени ужесточат действующий санкционный режим против Ирана.
Обновлено в 10:38
Политика
Путин рассказал о договорённостях с Обамой по Украине
США не выполнили часть договорённостей, которые были достигнуты в 2014 году в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и занимавшего в то время пост американского лидера Барака Обамы.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Кино
Объявлена программа кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Пугачеву снова преследует маньяк
На одном из кадров «КП» заметила назойливого поклонника Пугачевой, которого Алла Борисовна три года назад назвала маньяком.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Кино
Умерла известная итальянская актриса Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла на 96 году жизни. Скончалась звезда в Милане, но информации о причине смерти нет.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале».
Обновлено в 10:58
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии
Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Huawei покупает российские технологии
Huawei начало переговоры о закупке российских компаний и технологий в сфере IT.
Обновлено в 07:03