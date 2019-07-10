Политика

Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и ГрузиейВедомости 05:42

В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
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