Политика
Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткойКоммерсантъ 08:11
Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Обновлено в 05:22
Технологии
Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»
Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц.
Обновлено в 06:44
Политика
Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году
Президент Франции Эммануэль Макрон в 2020 году прибудет в Россию и примет участие в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Обновлено в 06:17
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Общество
В Красноярском крае паводок топит Канск
Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Политика
Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ
Пока не разработана дорожная карта по возобновлению выплат в ПАСЕ и ликвидации долга, Россия никому ничего не должна, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве подростка на скутере
29 июня правоохранители задержали подростка. Ранее 78.ru сообщал о том, что на Привокзальной площади в Павловске произошла поножовщина.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи
Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
Обновлено в 08:15
Наука
Создан браслет для контроля эмоционального состояния человека
Обновлено вчера в 14:28
Общество
В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области
Как сообщил Нелюбов, причиной паводков на территории Иркутской области стали обильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 07:00
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45
Общество
Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию
Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ
Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Политика
Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
Обновлено в 02:19
Общество
На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды
На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.
Обновлено в 05:00