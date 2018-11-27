Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным. Для президента это очень серьезный вопрос. Он с самого начала получал информацию. Когда время придет, президент даст все необходимые объяснения. В том числе у него будет в Аргентине общение со СМИ.

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Кремль анонсировал заявление Путина о конфликте в Керченском проливе

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