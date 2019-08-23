Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США. Скоро его обнародуют, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ. Его обнародует пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД

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