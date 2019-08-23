Политика
Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМДОбщественная служба новостей 06:57
В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ. Его обнародует пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США. Скоро его обнародуют, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости05:36
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Технологии
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В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
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МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 17:30
Политика
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Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.
Обновлено в 05:27
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд
Китайская корпорация Huawei оценивает потери от торговых ограничений США приблизительно в $10 млрд в год, передает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя компании Эрика Сюя.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Два человека погибли под камнепадом в Дагестане
Обновлено в 11:46
Общество
В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Политика
В США назвали условия возвращения России в G8
Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Происшествия
Три человека арестованы по делу о стрельбе в Краснодаре
"Октябрьский районный суд Краснодара по ходатайству следственных органов избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок предварительного следствия [два месяца] в отношении троих человек, задержанных по делу о конфликте в Краснодаре", - сказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:40
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
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Обновлено в 10:17
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Здоровье
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Проект "Здоровье Mail. ru" провел опрос, который показал, что только 28% россиян в случае ухудшения самочувствия обращаются к врачам.
Обновлено в 10:11
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
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Обновлено в 07:49
Общество
Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны
На закупку инсулина было объявлено 2,8 тыс. тендеров, из них сорвано 692, подсчитал РБК на основе данных сайта государственных закупок.
Обновлено в 08:31
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части
Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 05:29