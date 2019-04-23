Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Ким Чен Ына во ВладивостокеREGNUM 09:24
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. Об этом 23 апреля сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся впервые.
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Здоровье
Выяснилось, как наживаются на детсадовцах
Россельхознадзор выяснил, что в четырех детских садах Владивостока воспитанников кормили фальсифицированной продукцией, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В Управлении физической культуры и спорта Якутска проходят обыски
24 апреля в управлении физической культуры и спорта столицы региона начались обыски, сообщил телеканалу "Якутия 24" пресс-секретарь главы администрации города Якутска Алексей Толстяков.
Обновлено в 22:01
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме
Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» выиграл у «Торонто» седьмой матч
Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1.
Обновлено в 21:52
Политика
Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова
Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:47
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Кино
Песня из 2-й серии финального сезона «Игры престолов» содержит спойлер
Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов" Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено в 20:43
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено вчера в 08:23
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Здоровье
Минздрав считает необходимым создать новую культуру отношения к здоровью
Пятая Всероссийская неделя охраны труда проходит с 22 по 26 апреля в Главном медиацентре Сочи.
Обновлено в 13:52
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Футбол
Новым тренером «Лиона» может стать Лоран Блан
Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан дал согласие возглавить "Лион".
Обновлено в 21:41
Авто
3000-сильный дрэговый пикап, на котором можно ездить по обычным дорогам, выставили на продажу
Первый дорожный автомобиль, проехавший четверть мили (402 метра) менее чем за шесть секунд, выставили на продажу.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей
Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 22:25
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем из-за измены
Осенью прошлого года экс-участница «Дома-2» Елена Хромина огорошила общественность неожиданным заявлением: она выходит замуж.
Обновлено в 13:10
Космос
На Марсе впервые зафиксировано землетрясение
Сейсмограф SEIS, доставленный на Марс космическим аппаратом InSight, зафиксировал на Марсе подземный толчок.
Обновлено в 14:30
Наука
Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи
Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
Обновлено вчера в 10:09
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Авто
В Nissan говорят, что надо «сохранять веру» в будущее GT-R
Филипп Кляйн, который отвечает за планирование в автомобильной компании Nissan, заявил, что новый суперкар GT-R находится в стадии разработки, поэтому нужно ещё немного потерпеть.
Обновлено в 13:04
Авто
Названы самые популярные подержанные лифтбеки в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных лифтбеков в России.
Обновлено в 08:58
Общество
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено в 21:41