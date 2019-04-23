Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Ким Чен Ына во ВладивостокеREGNUM 09:24

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. Об этом 23 апреля сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся впервые.
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Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля

Коммерсантъ09:23

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

РЕН ТВвчера в 21:11

Кремль подтвердил, что Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке 25 апреля

Интерфакс09:07

Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке

РИА Новости09:02

Кремль официально объявил о встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке 25-го апреля

Эхо Москвы10:00

Реакция зарубежных СМИ на главное событие апреля - приезд Ким Чен Ына во Владивосток

PrimaMedia.ru01:05

Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке

ТАСС09:20
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