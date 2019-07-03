Энергетика
Кременчугский НПЗ будет работать на нефти из СШАOilCapital.ru 03 июля в 10:08
75 тысяч тонн приобрела «Укртатнафта» для НПЗ Украинская компания «Укртатнафта» впервые приобрела у США партию нефти. 75 тыс. тонн пойдут на Кременчугский НПЗ по трубопроводу Одесса-Кременчуг. Речь идет о спотовой партии легкой нефти сорта Баккен.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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