Армия и оружие
Крейсер США пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском мореRT на русском 03:23
Крейсер ВМС США Chancellorsville внезапно пересёк курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Инцидент произошёл в 06:35 мск в Восточно-Китайском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
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Крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Инцидент случился в 6:35 мск: Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян.РИА Новости03:38
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