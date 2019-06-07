Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсеромРБК 03:56

Крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Инцидент случился в 6:35 мск: Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян.

с чего всё началось

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов». Последнему пришлось экстренно маневрировать, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

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