Армия и оружие
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсеромРБК 03:56
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов». Последнему пришлось экстренно маневрировать, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
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Крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Инцидент случился в 6:35 мск: Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян.РИА Новости03:46
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