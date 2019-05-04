Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» признан самым мощным в миреНевские Новости 14:05
По огневой мощи атомное судно превзошло даже схожий американский класс кораблей Ticonderoga. Модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов», прозванный «охотником за авианосцами», признали самым мощным в мире. Как сообщает «Царьград», сейчас судно проходит процесс модернизации.
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Американское СМИ назвало крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире
Московский Комсомолец08:24
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