Экономика

Кредиты вызывают зависимость: почему граждане не отдают долгиREGNUM 07:00

Как сообщалось ранее, по данным этого исследования лишь 47% респондентов сообщают, что не отдают долги из-за финансовых затруднений того или иного характера.
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Коллекторы рассказали, почему неплательщики не хотят расстаться с долгами

Телеканал 360°06:03

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Life.ru04:39

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Lenta.ru02:56

Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей

Коммерсантъ02:40

Коллекторы назвали главную причину, по которой должники отказываются погашать кредиты

БИЗНЕС Online01:26

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

РБК00:30

«Отсутствие денег или несогласие с суммой долга»: Коллекторы рассказали, почему люди отказываются платить по счетам

Царьград04:34
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Происшествия

Суд арестовал главу Евпатории Филонова

Обновлено в 12:28
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Наука

Неправильное питание может стать причиной преждевременной смерти

Ученые из института измерения и оценки здоровья в университете Вашингтона выяснили, что каждая пятая смерть в мире связана с нарушением питания.
Обновлено в 07:37
Общество

Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России

Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Политика

Генсек СЕ призвал Россию заплатить взнос

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на Конгрессе местных и региональных властей СЕ (КМРВСЕ) заявил о важности равенства прав всех делегаций стран СЕ, но в то же время призвал Россию заплатить взнос в бюджет.
Обновлено в 07:46
Общество

Снос домов односельчан Кадырова объяснили в правительстве Чечни

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал снос частных домов в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт).
Обновлено в 12:23
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.
Обновлено в 08:22
Политика

ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»

Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Гаджеты

Фото заднего шасси показало «квадратную» камеру в iPhone 2019

Фото заднего шасси показало «квадратную» камеру в iPhone 2019, в которой расположится тройная камера.
Обновлено в 13:01
Политика

В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо

В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо.
Обновлено в 02:22
Наука

Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена

Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Политика

Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины

Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 12:24
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу.
Обновлено в 12:37
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Культура

Госдума одобрила законопроект о госзакупках в сфере культуры

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о государственных закупках в сфере культуры, сообщает ФАН.
Обновлено в 11:02
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Технологии

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Политика

Полиция задержала человека, оставившего оскорбительное граффити на здании ярославского УМВД

Позже Роскомнадзор назвал «профилактической работой» требование удалить новость об оскорбительной надписи на здании УМВД.
Обновлено в 10:46
Общество

Роскачество проверило качество минтая и развенчало некоторые мифы

Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Технологии

Во «ВКонтакте» заработала сортировка комментариев

Переключатель появляется под записью в том случае, если она набирает более десятка комментариев.
Обновлено в 13:05
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